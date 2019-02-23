"Барселона" хочет купить Сауля за 110 миллионов евро

Полузащитник "Атлетико" Сауль может перейти в "Барселону" за 110 миллионов евро, сообщает The Mirror.

Отмечается, что действующий контракт 24-летнего футболиста с мадридцами рассчитан на срок до лета 2026 года. Тем не менее, "Барселона" не оставляет попыток приобрести его. Сине-гранатовые интересовались Саулем в 2017 году, но тогда он предпочел подписать новое соглашение с "Атлетико".

В текущем сезоне Сауль cыграл в 31 матче за "матрасников", в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

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