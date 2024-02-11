Симеоне — о результатах «Атлетико»: «Я бы волновался, если бы мы не играли так, как сейчас»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заявил что не обеспокоен последними результатами команды.

«Я бы волновался, если бы мы не играли так, как сейчас. Я горжусь тем, что делают игроки на поле, я убежден, что голы в конечном итоге будут. Конечно, нам еще нужно сделать немало вещей — впереди Лига чемпионов, Кубок Испании и борьба за четверку лучших», — приводит Marca слова Симеоне.

11 февраля «Атлетико» уступил «Севилье» в матче 24-го тура чемпионата Испании со счетом 0:1. 7-го числа команда Симеоне проиграла «Атлетику» (0:1) в Кубке Испании.

На данный момент «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги, имея в активе 48 очков.