«Бетис» готов продать Фекира «Барселоне» за 80 миллионов евро

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Бетиса» Набилю Фекиру, сообщает Sport.es.

«Бетис» готов продать 28-летнего игрока сборной Франции. Однако клуб требует за него 80 миллионов евро.

Контракт Фекира с «Бетисом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Фекир провел 29 матчей во всех турнирах. Но его счету 7 гол и 7 результативных передач.