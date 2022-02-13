Симеоне: «Реальность «Атлетико» — бороться за попадание в Лигу чемпионов, и мы должны это принять»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (4:3).

«У нас было 25 лучших минут, которые мы когда-либо имели, используя нападающих в штрафной площади. Мы пропустили первый гол, а затем два с пенальти. Мы сравняли счет, но потом остались вдесятером после удаления Фелипе, хотя на его месте мог быть кто угодно. Парни отдают всех себя на поле. Подниматься и падать, падать и вставать. Команда не хочет выходить из гонки за выход в Лигу чемпионов. Это наша реальность — бороться за попадание в Лигу чемпионов, и мы должны это принять», — приводит слова Симеоне Marca.

После этого матча «Атлетико» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Хетафе» с 25 очками — на 15-й строчке.