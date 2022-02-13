Симеоне: «Реальность «Атлетико» — бороться за попадание в Лигу чемпионов, и мы должны это принять»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (4:3).
«У нас было 25 лучших минут, которые мы когда-либо имели, используя нападающих в штрафной площади. Мы пропустили первый гол, а затем два с пенальти. Мы сравняли счет, но потом остались вдесятером после удаления Фелипе, хотя на его месте мог быть кто угодно. Парни отдают всех себя на поле. Подниматься и падать, падать и вставать. Команда не хочет выходить из гонки за выход в Лигу чемпионов. Это наша реальность — бороться за попадание в Лигу чемпионов, и мы должны это принять», — приводит слова Симеоне Marca.
После этого матча «Атлетико» с 39 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Хетафе» с 25 очками — на 15-й строчке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|24
|16
|6
|2
|48-20
|54
|
2
|Севилья
|24
|14
|8
|2
|36-16
|50
|
3
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|41-27
|40
|
4
|Атлетико
|23
|11
|6
|6
|42-33
|39
|
5
|Барселона
|22
|10
|8
|4
|36-25
|38
|
6
|Вильярреал
|24
|9
|9
|6
|38-23
|36
|
7
|Р. Сосьедад
|22
|9
|8
|5
|22-21
|35
|
8
|Атлетик
|23
|8
|10
|5
|23-18
|34
|
9
|Осасуна
|24
|8
|8
|8
|25-27
|32
|
10
|Сельта
|24
|8
|7
|9
|28-25
|31
|
11
|Р. Вальекано
|23
|9
|4
|10
|27-27
|31
|
12
|Валенсия
|23
|7
|9
|7
|35-36
|30
|
13
|Эспаньол
|23
|7
|6
|10
|27-32
|27
|
14
|Эльче
|24
|6
|8
|10
|26-33
|26
|
15
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-27
|25
|
16
|Гранада
|23
|5
|9
|9
|26-34
|24
|
17
|Мальорка
|22
|5
|8
|9
|19-34
|23
|
18
|Кадис
|24
|3
|10
|11
|20-38
|19
|
19
|Алавес
|23
|4
|5
|14
|17-38
|17
|
20
|Леванте
|22
|1
|8
|13
|21-46
|11
|11.02
|23:00
|
Севилья – Эльче
|2 : 0
|12.02
|16:00
|
Кадис – Сельта
|0 : 0
|12.02
|18:15
|
Вильярреал – Реал
|0 : 0
|12.02
|20:30
|
Р. Вальекано – Осасуна
|0 : 3
|12.02
|23:00
|
Атлетико – Хетафе
|4 : 3
|13.02
|16:00
|
Алавес – Валенсия
|- : -
|13.02
|18:15
|
Леванте – Бетис
|- : -
|13.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Гранада
|- : -
|13.02
|23:00
|
Эспаньол – Барселона
|- : -
|14.02
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|18
|1
|5
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|20
|1
|7