«Барселона» готова расстаться с Гризманном, Юмтити, Ракитичем и еще 5 игроками

«Барселона» готова рассмотреть предложения по восьми футболистам в летнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб планирует усилить состав и планирует совершить максимум 5 покупок летом, однако в связи с пандемией коронавируса финансовые возможности «сине-гранатовых» снизятся. В связи с этим, «Барселона» готова продать или обменять на других футболистов следующих игроков: Ивана Ракитича, Артуро Видаля, Самюэля Юмтити, Мартина Брэйтуэйта, Филиппе Коутинью, Хуниора Фирпо, Антуана Гризманна и Нету.

Сообщается, что «Барселона» намерена приобрести двух футболистов в атакующую линию, одного полузащитника, одного центрального защитника и одного левого защитника.