«Барселона» может заработать до 140 миллионов евро на продаже Деста, де Йонга и Депая

«Барселона» готова продать защитника Серджиньо Деста, полузащитника Френки де Йонга и нападающего Мемфиса Депая, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб рассмотрит все предложения по этим игрокам в связи с финансовыми проблемами.

Отмечается, что «Барселона» может заработать до 140 миллионов евро на их продаже.

В сезоне-2021/22 21-летний Дест принял участие в 31 матче и отдал три результативные передачи. На счету 25-летнего де Йонга четыре гола и пять передач в 46 встречах. У 28-летнего Депая 13 голов и две передачи в 27 играх.