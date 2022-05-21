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Хави: «Завтра Дембеле может провести последний матч за «Барселону», но он все еще может продлить контракт»

Хави допустил, что матч с «Вильярреалом» может стать последним за «Барселону» для Дембеле
Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави допустил, что матч 38-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» может стать последним за клуб для форварда Усмана Дембеле.

«Это может быть последняя игра Дембеле за «Барселону», как и для других футболистов. Впрочем, Усман все еще может продлить контракт с нами. Дембеле — решительный игрок. Мне он очень нравится. Я настроен оптимистично и надеюсь, что Усман продолжит карьеру в нашей команде», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Хави.

Дембеле перешел в «Барселону» в августе 2017 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 2 гола и отдал 13 результативных передач в 31 матче за команду.

Контракт 25-летнего француза с клубом действует до конца июня 2022 года.

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Х

25%

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
18
 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
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38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 - : -
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 - : -
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Карим Бензема

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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
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Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 31 2 6
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Жюль Кунде

Севилья

 31 2 2
Уго Гильямон

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