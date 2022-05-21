Хави: «Завтра Дембеле может провести последний матч за «Барселону», но он все еще может продлить контракт»

Хави допустил, что матч с «Вильярреалом» может стать последним за «Барселону» для Дембеле

Главный тренер «Барселоны» Хави допустил, что матч 38-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» может стать последним за клуб для форварда Усмана Дембеле.

«Это может быть последняя игра Дембеле за «Барселону», как и для других футболистов. Впрочем, Усман все еще может продлить контракт с нами. Дембеле — решительный игрок. Мне он очень нравится. Я настроен оптимистично и надеюсь, что Усман продолжит карьеру в нашей команде», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Хави.

Дембеле перешел в «Барселону» в августе 2017 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 2 гола и отдал 13 результативных передач в 31 матче за команду.

Контракт 25-летнего француза с клубом действует до конца июня 2022 года.