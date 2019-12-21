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Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» готова продать Семеду в январе

13:45
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Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду может покинуть команду в январе. Как сообщает El Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба сняло с португальца статус игрока не на продажу. Поэтому «Барселона» будет готова рассмотреть предложения по Семеду.

Отметим, что минувшим летом каталонцы отказывались от предложений в размере 40 миллионов евро. Однако первая часть сезона показала, что клуб может расстаться с игроком, который провел 14 матчей в чемпионате Испании.

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