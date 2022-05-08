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8 мая, 23:58

«Реал» в статусе чемпиона проиграл «Атлетико»

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«Реал» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Испании проиграл «Атлетико» со счетом 0:1.
Фото Reuters

«Реал» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Испании проиграл «Атлетико» со счетом 0:1.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Единственный гол с пенальти на 40-й минуте встречи забил Янник Карраско.

Для «Реала» это первая игра в чемпионате Испании в статусе чемпиона страны сезона-2021/22. Первое место команда Карло Анчелотти обеспечила себе 30 апреля в матче 34-го тура против «Эспаньола» (4:0).

«Атлетико» за три тура до финиша занимает четвертое место в таблице примеры.

Испания. Лига 1. 35-й тур
08 мая, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:0
Реал
Голы
Феррейра-Карраско, 40 (1:0)
Атлетико
Облак Хименес Савич Мандава (Фелипе, 73) Врсалько Кондогбья Коке Льоренте Корреа (Гризманн, 46) Кунья (де Пауль, 89) Феррейра-Карраско (Лоди, 90+4)
Реал
Лунин Эдер Милитау (Менди, 68) Вальехо Начо Кроос (Модрич, 68) Каземиру (Вальверде, 61) Камавинга Асенсио Йович (Винисиус Жуниор, 61) Васкес Родригу
Предупреждения
Льоренте 37’, Савич 63’  -  Йович 20’, Васкес 28’, Вальехо 38’, Начо 71’
Судьи
Градо (Испания)

ФК Атлетико
ФК Реал
1
0
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«Атлетико» не будет устраивать чемпионский коридор «Реалу»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 35 25 6 4 73-30 81
2
 Барселона 35 20 9 6 65-35 69
3
 Севилья 35 17 14 4 51-29 65
4
 Атлетико 35 19 7 9 60-41 64
5
 Бетис 35 17 7 11 57-40 58
6
 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
7
 Вильярреал 35 14 11 10 55-34 53
8
 Атлетик 35 13 13 9 41-34 52
9
 Осасуна 35 12 10 13 36-46 46
10
 Валенсия 35 10 14 11 45-49 44
11
 Сельта 35 11 10 14 41-38 43
12
 Р. Вальекано 35 11 9 15 35-39 42
13
 Эспаньол 35 10 10 15 38-50 40
14
 Эльче 35 10 9 16 37-48 39
15
 Хетафе 35 8 13 14 31-37 37
16
 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
17
 Гранада 35 7 13 15 43-59 34
18
 Мальорка 35 8 8 19 32-62 32
19
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
20
 Алавес 35 7 7 21 28-60 28
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38 тур
10.05 20:00
Валенсия – Бетис
 - : -
10.05 21:00
Гранада – Атлетик
 - : -
10.05 22:30
Барселона – Сельта
 - : -
11.05 20:00
Алавес – Эспаньол
 - : -
11.05 20:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
11.05 21:30
Севилья – Мальорка
 - : -
11.05 22:30
Эльче – Атлетико
 - : -
12.05 20:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
12.05 21:00
Р. Вальекано – Вильярреал
 - : -
12.05 22:30
Реал – Леванте
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 16
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 29 2 5
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Жюль Кунде

Севилья

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