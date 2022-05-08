«Реал» в статусе чемпиона проиграл «Атлетико»

«Реал» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Испании проиграл «Атлетико» со счетом 0:1.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Единственный гол с пенальти на 40-й минуте встречи забил Янник Карраско.

Для «Реала» это первая игра в чемпионате Испании в статусе чемпиона страны сезона-2021/22. Первое место команда Карло Анчелотти обеспечила себе 30 апреля в матче 34-го тура против «Эспаньола» (4:0).

«Атлетико» за три тура до финиша занимает четвертое место в таблице примеры.