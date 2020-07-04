«Атлетико» разгромил «Мальорку», Мората оформил дубль

«Атлетико» разгромил «Мальорку» в матче 34-го тура чемпионата Испании (3:0). Дублем в первом тайме отметился Альваро Мората, а после перерыва гол забил Коке.

«Атлетико» идет на 3-м месте в турнирной таблице, а «Мальорка» — на 18-м.

Чемпионат Испании

34-й тур

«Атлетико» — «Мальорка» — 3:0 (2:0)

Голы: Мората, 29 — с пенальти (1:0). Мората, 45+4 (2:0). Коке, 79 (3:0).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Санчес (Лоди, 62), Коке, Сауль (Партей, 80), Льоренте, Мората (Диегу Коста, 62), Феррейра-Карраско (Витоло, 55), Жоау Феликс (Корреа, 54).

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Седлар, Гамес (Састре, 69), Посо, Кубо, Фебас (Севилья, 57), Родригес, Баба (Чаваррия, 80), Трайковски (Джуниор, 57), Кучо Эрнандес (Пратс, 70).

Предупреждения: Седлар, 26. Сауль, 44. Диегу Коста, 68.

Судья: Альберола Рохас.

3 июля. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».