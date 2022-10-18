Гол Фалькао на 90+2-й минуте принес «Райо Вальекано» ничью в матче с «Атлетико»
«Атлетико» дома сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 1:1.
У хозяев на 20-й минуте забил Альваро Мората с передачи Антуана Гризманна. Гости сравняли счет на 90+2-й минуте ударом с пенальти, который реализовал Радамель Фалькао.
Подопечные Диего Симеоне занимают третье место в турнирной таблице ла лиги с 20 очками. «Райо Вальекано» с 12 очками — 10-ю строчку.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|9
|8
|1
|0
|22-8
|25
|
2
|Барселона
|9
|7
|1
|1
|21-4
|22
|
3
|Атлетико
|10
|6
|2
|2
|16-8
|20
|
4
|Бетис
|9
|6
|1
|2
|13-6
|19
|
5
|Р. Сосьедад
|9
|6
|1
|2
|15-12
|19
|
6
|Атлетик
|10
|5
|3
|2
|19-8
|18
|
7
|Вильярреал
|9
|4
|3
|2
|12-3
|15
|
8
|Валенсия
|10
|4
|3
|3
|17-11
|15
|
9
|Осасуна
|9
|4
|1
|4
|9-10
|13
|
10
|Р. Вальекано
|10
|3
|3
|4
|11-13
|12
|
11
|Севилья
|10
|2
|4
|4
|10-15
|10
|
12
|Сельта
|9
|3
|1
|5
|10-16
|10
|
13
|Мальорка
|9
|2
|3
|4
|7-10
|9
|
14
|Эспаньол
|9
|2
|3
|4
|12-16
|9
|
15
|Хетафе
|10
|2
|3
|5
|10-18
|9
|
16
|Жирона
|9
|2
|2
|5
|12-15
|8
|
17
|Вальядолид
|9
|2
|2
|5
|6-14
|8
|
18
|Альмерия
|9
|2
|1
|6
|8-15
|7
|
19
|Кадис
|9
|1
|3
|5
|4-17
|6
|
20
|Эльче
|9
|0
|3
|6
|6-21
|3
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38 тур
|18.10
|20:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 1
|18.10
|21:00
|
Хетафе – Атлетик
|2 : 2
|18.10
|22:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|1 : 1
|19.10
|20:00
|
Кадис – Бетис
|- : -
|19.10
|20:00
|
Вальядолид – Сельта
|- : -
|19.10
|21:00
|
Р. Сосьедад – Мальорка
|- : -
|19.10
|22:00
|
Эльче – Реал
|- : -
|20.10
|20:00
|
Альмерия – Жирона
|- : -
|20.10
|21:00
|
Осасуна – Эспаньол
|- : -
|20.10
|22:00
|
Барселона – Вильярреал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|9
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|5
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|4
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|7
|2
|2
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|8
|1
|4
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|8
|1
|3
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