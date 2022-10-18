Гол Фалькао на 90+2-й минуте принес «Райо Вальекано» ничью в матче с «Атлетико»

«Атлетико» дома сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 1:1.

У хозяев на 20-й минуте забил Альваро Мората с передачи Антуана Гризманна. Гости сравняли счет на 90+2-й минуте ударом с пенальти, который реализовал Радамель Фалькао.

Подопечные Диего Симеоне занимают третье место в турнирной таблице ла лиги с 20 очками. «Райо Вальекано» с 12 очками — 10-ю строчку.