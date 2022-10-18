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18 октября, 23:54

Гол Фалькао на 90+2-й минуте принес «Райо Вальекано» ничью в матче с «Атлетико»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Антуан Гризманн.
Фото AFP

«Атлетико» дома сыграл вничью с «Райо Вальекано» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 1:1.

У хозяев на 20-й минуте забил Альваро Мората с передачи Антуана Гризманна. Гости сравняли счет на 90+2-й минуте ударом с пенальти, который реализовал Радамель Фалькао.

Подопечные Диего Симеоне занимают третье место в турнирной таблице ла лиги с 20 очками. «Райо Вальекано» с 12 очками — 10-ю строчку.

Испания. Лига 1. 10-й тур
18 окт, 22:00. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
1:1
Райо Вальекано
ФК Атлетико
ФК Райо Вальекано
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Атлетик» сыграл вничью с «Хетафе»
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И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 10 6 2 2 16-8 20
4
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
5
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
6
 Атлетик 10 5 3 2 19-8 18
7
 Вильярреал 9 4 3 2 12-3 15
8
 Валенсия 10 4 3 3 17-11 15
9
 Осасуна 9 4 1 4 9-10 13
10
 Р. Вальекано 10 3 3 4 11-13 12
11
 Севилья 10 2 4 4 10-15 10
12
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Хетафе 10 2 3 5 10-18 9
16
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
17
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
Результаты / календарь
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38 тур
18.10 20:00
Севилья – Валенсия
 1 : 1
18.10 21:00
Хетафе – Атлетик
 2 : 2
18.10 22:00
Атлетико – Р. Вальекано
 1 : 1
19.10 20:00
Кадис – Бетис
 - : -
19.10 20:00
Вальядолид – Сельта
 - : -
19.10 21:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 - : -
19.10 22:00
Эльче – Реал
 - : -
20.10 20:00
Альмерия – Жирона
 - : -
20.10 21:00
Осасуна – Эспаньол
 - : -
20.10 22:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 5
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 8 1 4
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 8 1 3
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