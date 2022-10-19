Луиш Фигу рассказал, за кем ему интересно следить в современном футбол

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу рассказал, за кем на данный момент следит в современном футболе. Он подчеркнул, что ему интереснее наблюдать за хавбеками.

«Мне нравится наблюдать за игрой Усмана Дембеле, Ансу Фати, Родриго и Кингсли Комана», — цитирует Фигу сайт «Ливерпуля».

Футболист игра в составе «Интера», «Барселоны», «Реала» и «Спортинга».