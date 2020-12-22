«Атлетико» победил «Реал Сосьедад» в матче лидеров ла лиги

«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» (2:0) в матче 15-го тура ла лиги. «Матрасники» решили исход встречи во втором тайме. Сначала на 49-й минуте Марио Эрмосо головой с 12 метров отправил мяч в сетку после подачи со штрафного справа, а затем Маркос Льоренте плотным ударом с 12 метров «прошил» оборону соперника.

После этой победы подопечные Диего Симеоне укрепились на первом месте чемпионата Испании с 32 очками. У «Реала», который идет вторым, 29, но на игру сыграно больше. Команда из Сан-Себастьяна — третья (26 баллов).

Чемпионат Испании. Лига 1

15-й тур

«Реал Сосьедад» — «Атлетико» — 0:2 (0:0)

Голы: Эрмосо, 49 (0:1). Льоренте, 74 (0:2).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Горосабель (Элустондо, 76), Ле Норман, Сильва (Роберто Лопес, 76), Порту (Баутиста, 75), Мерино, Субельдия, Субименди, Виллиан Жозе (Исак, 66), Барренечеа (Меркеланс, 66).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Коке, Льоренте, Суарес (Лоди, 87), Феррейра-Карраско (Диегу Коста, 87), Корреа (Сауль, 59), Лемар (Кондогбья, 72).

Предупреждения: Савич, 16. Эрмосо, 29. Ле Норман, 29. Сауль, 67. Элустондо, 80. Исак, 86.

Судья: Куадра Фернандес.

22 декабря. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

«Уэска» — «Леванте» — 1:1 (1:0)

Голы: Онтиверос, 31 — с пенальти (1:0). Мелеро, 53 (1:1).

«Уэска»: Ал.Фернандес, Педро Лопес, Сиовас, Инсуа, Галан, Москера, Микель Рико (Думбья, 86), Борха (Карлос, 80), Окадзаки (Мир, 80), Онтиверос (Эскриче, 86), Феррейро (Серхио Гомес, 69).

«Леванте»: А.Фернандес, Коке (Сон, 77), Клерк, Везу, Пьер, Рочина, Малса (Гомес, 58), Вукчевич, Мелеро (Радойя, 77), Рохер (Моралес, 76), Де Фрутос (Леон, 76).

Предупреждения: Везу, 30. Пьер, 39. Педро Лопес, 69. Инсуа, 80. Рочина, 90+1.

Судья: Диас де Мера Эскудерос (Испания).

22 декабря. Уэска. Стадион «Эль Алькорас».