«Атлетико» опротестует дисквалификацию Коке на матч с «Барселоной»
29 июня 2020, 16:27
«Атлетико» обратился к ла лиге в надежде, что дисквалификация полузащитника Коке будет отменена, сообщает Marca.
28-летний футболист получил пятую желтую карточку в сезоне в игре против «Алавеса» (2:1) и вынужден пропустить встречу против «Барселоны».
Однако в мадридском клубе попытаются доказать, что мяч коснулся руки Коке случайно.
Матч «Барселона» — «Атлетико» должен состояться 30 июня.
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