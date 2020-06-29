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«Атлетико» опротестует дисквалификацию Коке на матч с «Барселоной»

29 июня 2020, 16:27
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«Атлетико» обратился к ла лиге в надежде, что дисквалификация полузащитника Коке будет отменена, сообщает Marca.

28-летний футболист получил пятую желтую карточку в сезоне в игре против «Алавеса» (2:1) и вынужден пропустить встречу против «Барселоны».

Однако в мадридском клубе попытаются доказать, что мяч коснулся руки Коке случайно.

Матч «Барселона» — «Атлетико» должен состояться 30 июня.

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