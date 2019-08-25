«Атлетико» обыграл «Леганес» и поднялся на второе место в чемпионате Испании

«Леганес» проиграл «Атлетико» (0:1) в матче 2-го тура чемпионата Испании. Единственный гол на 71-й минуте встречи забил нападающий Витоло.

«Атлетико» с шестью очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леганес» — 20-я строчка и 0 баллов.

Чемпионат Испании. Лига 1

2-й тур

«Леганес» — «Атлетико» — 0:1 (0:0)

Гол: Витоло, 71.

«Леганес»: Сориано, Росалес, Омеруо (Арнаис, 77), Сиовас, Сильва, Тарин (Бустинса, 28), Рубен Перес, Эрасо (Авилес, 78), Меса, Брэйтуэйт, Эн-Несири.

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Хименес, Эрмосо (Витоло, 60), Коке, Сауль, Партей (Льоренте, 70), Мората, Лемар (Фелипе, 89), Жоау Феликс.

Предупреждения: Эрасо, 23. Росалес, 34. Эрмосо, 52. Партей, 62. Сильва, 73. Льоренте, 80. Витоло, 86. Эн-Несири, 90. Коке, 90+1.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

25 августа. Леганес. Стадион «Бутарке».