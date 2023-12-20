Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн оформил дубль в матче 18-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (3:3).

Теперь у 32-летнего француза 173 забитых гола за мадридскую команду. Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба.

Гризманн обошел Луиса Арагонеса, который забил 173 гола за «Атлетико».