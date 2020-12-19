Гол Кодро на последних минутах принес «Атлетику» победу над «Уэской»

«Атлетик» на своем поле переиграл «Уэску» в матче 14-го тура чемпионата Испании (2:0). Кенан Кодро на 86-й минуте с пенальти открыл счет, а на последних секундах встречи Унаи Нуньес удвоил преимущество.

Команда из Бильбао поднялась на 9-е место в турнирной таблице. «Уэска» опустилась на последнюю строчку.

Чемпионат Испании

14-й тур

«Атлетик» — «Уэска» — 2:0 (0:0)

Голы: Кодро, 86 — с пенальти (1:0). Нуньес, 90+1 (2:0).

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Иньиго Мартинес, Капа (Де Маркос, 71), Нуньес, Дани Гарсия (Венседор, 46), Весга, Икер Муниаин (Сансет, 82), Иньяки Уильямс (Морсильо, 82), Беренгер, Вильялибре (Кодро, 66).

«Уэска»: Ал.Фернандес, Пулидо, Сиовас, Маффео (Педро Лопес, 22), Галан, Москера, Микель Рико (Думбья, 61), Борха (Эскриче, 73), Окадзаки (Мир, 61), Онтиверос, Феррейро (Сеоане, 72).

Предупреждения: Пулидо, 36. Думбья, 67.

Удаление: Пулидо, 86.

Судья: Писарро Гомес.

18 декабря. Бильбао. Стадион «Сан-Мамес».