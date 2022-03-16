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Вице-президент «Барселоны» — о Холанне: «Эти суммы недоступны для нас»

Вице-президент «Барселоны» заявил, что у клуба нет денег на трансфер Холанна
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу высказался о возможном подписании форварда «Боруссии» из Дортмунда Эрлина Холанна.

«Для «Барселоны» нет ничего невозможного, но это сложно. Холанн входит в пятерку самых желанных футболистов на мировом рынке. За него борются разные клубы — у некоторых более здоровая экономическая ситуация, а другие просто играют не по таким правилам, как мы. Это не зависит от меня, но мы говорим о суммах, которые на данный момент недоступны для нас», — цитирует Ромеу COPE.

В нынешнем сезоне на счету Холанна 23 гола и шесть ассистов в 21 матче за дортмундцев во всех турнирах. Контракт 21-летнего норвежца с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Эрлин Холанн
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
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1
 Реал 28 20 6 2 59-21 66
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
4
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
6
 Р. Сосьедад 28 13 8 7 29-29 47
7
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 28 9 8 11 26-35 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 28 6 8 14 26-48 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 28 5 7 16 21-45 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
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Карим Бензема

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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Карим Бензема

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Усман Дембеле

Барселона

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 7
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Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 22 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

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Гомес Рауль де Томас

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