Вице-президент «Барселоны» Эдуард Ромеу высказался о возможном подписании форварда «Боруссии» из Дортмунда Эрлина Холанна.

«Для «Барселоны» нет ничего невозможного, но это сложно. Холанн входит в пятерку самых желанных футболистов на мировом рынке. За него борются разные клубы — у некоторых более здоровая экономическая ситуация, а другие просто играют не по таким правилам, как мы. Это не зависит от меня, но мы говорим о суммах, которые на данный момент недоступны для нас», — цитирует Ромеу COPE.

В нынешнем сезоне на счету Холанна 23 гола и шесть ассистов в 21 матче за дортмундцев во всех турнирах. Контракт 21-летнего норвежца с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2024 года.