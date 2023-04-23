Асенсио о продлении контракта: «Я люблю «Реал»

Форвард «Реала» Марко Асенсио поделился мнением о возможном продлении контракта.

«Я люблю «Реал». Я пережил очень тяжелые времена, мадридисты поддерживают меня, они понимают, что я чувствую и как сильно я люблю этот клуб», — приводит слова Асенсио журналист Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 27-летнего испанца истекает летом этого года. В текущем сезоне Асенсио провел 40 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.