Асенсио: «Останусь ли я в «Реале»? Я не знаю...»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио рассказал, что не уверен по поводу своего будущего в клубе. Его соглашение с мадридцами истекает этим летом.

«Останусь ли я в «Реале»? Я не знаю...» — цитирует игрока инсайдер Фабрицио Романо.

В этом сезоне футболист Асенсио провел за «Реал» 45 матчей, забив 11 голов и сделав 8 ассистов.

Ближайший матч «Реал» проведет во вторник, 9 мая, — против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.