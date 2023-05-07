Куртуа: «Все в «Реале» довольны Анчелотти»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа заявил, что все в клубе довольны главный тренером Карло Анчелотти.

«В ла лиге мы не соответствовали требованиям, и легко винить в этом тренера, но мы тоже должны смотреть на себя, на игроков, потому что мы сыграли не самые лучшие матчи, чтобы бороться в чемпионате Испании до конца. Все довольны Анчелотти», — цитирует Куртуа Marca.

Ранее президент мадридцев Флорентино Перес заявил, что Анчелотти останется в клубе минимум до 2024 года.