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AS: Томас Партей продлит контракт с «Атлетико»

16:58
Томас Партей. Фото AS.
Томас Партей. Фото AS.
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Полузащитник Томас Партей подпишет новый контракт с «Атлетико», сообщает испанское издание AS.

Сообщается, что зарплата футболиста увеличится вдвое, как и сумма отступных за разрыв контракта — с 50 до 100 миллионов евро. Серьезный интерес к игроку проявлял «Арсенал», но он решил остаться. Нынешний контракт истекает летом 2023 года.

27-летний ганец в текущем сезоне провел 44 матча за «Атлетико» и забил три мяча при одной голевой передаче.

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