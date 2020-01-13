AS: новым главным тренером «Барселоны» станет Кике Сетьен

Новым главным тренером «Барселоны» станет Кике Сетьен, утверждает AS. По данным издания, переговоры между руководством клуба и 61-летним специалистом близки к завершению.

По информации испанских СМИ, нынешнему г лавному тренеру «Барселоны» Эрнесто Вальверде уже сообщили об увольнении. Ожидается, что завтра он попрощается с игроками и персоналом.

Последним клубом Сетьена был «Бетис», из которого он ушел после окончания сезона-2018/19. До этого он работал в «Лас-Пальмасе», «Луго», «Логроньесе», сборной Экваториальной Гвинеи, «Полидепортиво» и «Расинге» из Сантандера.

Вальверде тренировал сине-гранатовых с июля 2017 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Испании. В этом сезоне после 19 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице ла лиги с 40 очками.