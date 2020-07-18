Артуро Видаль заявил о намерении выиграть Лигу чемпионов с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль выступил с заявлением после того, как его команда уступила «Реалу» победу в чемпионате Испании. Чилиец заявил о намерениях побороться за победу в Лиге чемпионов.

— Это был печальный день, мы проиграли невероятный чемпионат и оставили о себе впечатление, которое не соответствует уровню нашего прекрасного клуба, — написал у себя в Twitter Видаль. — Тем не менее, история не заканчивается. Самый прекрасный клубный турнир все еще продолжается и ми в нем будем бороться за победу до конца. Мы — «Барселона».

8 августа «Барселона» встретится с «Наполи» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча закончилась со счетом 1:1.