Артуро Видаль: «Барселона осталась в титульной гонке, это самое важное»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал победу над «Вальядолидом» (1:0) в матче 36-го тура чемпионата Испании. Каталонцы на четыре очка отстают от лидирующего «Реала».

— У нас были шансы, но мы ими не воспользовались, — цитирует хавбека Goal. — Должны совершенствоваться, атаковать и рисковать. Важно, что мы пришли за тремя очками и получили их. Знали, что придется много работать и не получится поддерживать заданный темп все время.

Чемпионство? Мы знаем, что оно зависит от обстоятельств. Просто должны выиграть все оставшиеся матчи. И смотреть, что делают другие команды. Мы остались в титульной гонке, это самое главное.