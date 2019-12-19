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Аршавин признался, что заснул во втором тайме матча «Барселона» — «Реал»

13:43
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Тренер академии «Зенита» Андрей Аршавин после мероприятия, посвященного выпуску молодых игроков петербургского клуба, рассказал, какие впечатления у него остались от матча «Барселона» — «Реал» (0:0).

— Первый тайм смотрел, а во втором заснул, — признался Аршавин. — Но не из-за того что был грустный футбол, просто устал. На «Барсу» всегда смотреть большое наслаждение. Вчера встретились две команды, которые находятся не в лучшем состоянии. Мы увидели проблемы, которые они испытывают. Но мастерство того же отбора никуда не делось. Я в 2007 году тоже побывал на таком матче, тогда 1:0 выиграл «Реал» . Было еще более скучное зрелище. (Дмитрий Зимин)

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