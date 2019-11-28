«Арсенал» претендует на Хамеса Родригеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес входит в сферу интересов «Арсенала». Английский клуб может оформить трансфер в зимнее трансферное окно, утверждает El Desmarque.

Сейчас колумбиец восстанавливается после травмы колена. Есть вероятность, что он пропустит все оставшиеся матчи 2019 года.

28-летний футболист в текущем сезоне провел девять матчей за «Реал» и забил один мяч при одной голевой передаче.

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