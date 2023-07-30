Анчелотти: «Сегодня Винисиус промахнулся, но очень хорошо бьет пенальти»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения в товарищеском матче с «Барселоной» (0:3) оценил игру форварда Винисиуса.

«Он хорошо адаптируется к новой системе. Винисиус больше любит играть внутри. Он три раза попал в перекладину и был героем встречи, но не забил. На поле отсутствовал Модрич, который обычно бьет 11-метровые. Это может быть Винисиус, Модрич или Родриго. Сегодня Вини промахнулся, но очень хорошо пробивает пенальти», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

На 20-й минуте при счете 0:1 нападающий мадридцев Винисиус Жуниор не реализовал пенальти, попав в перекладину.

В следующем товарищеском матче «Барселона» 2 августа сыграет с «Миланом», «Реал» 3 августа встретится с «Ювентусом».