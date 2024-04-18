Кроос: «Это мой последний сезон в «Реале»? Я не знаю»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о своем будущем в клубе.

«Это мой последний сезон здесь? Я до сих пор не знаю», — приводит слова Крооса Madrid Universal.

В текущем сезоне 34-летний Кроос провел 41 матч, в которых забил 1 мяч и отдал 7 голевых передач. Контракт немца со сливочными рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро. Хавбек играет за «Реал» с июля 2014 года.