Кроос: «Это мой последний сезон в «Реале»? Я не знаю»
Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал о своем будущем в клубе.
«Это мой последний сезон здесь? Я до сих пор не знаю», — приводит слова Крооса Madrid Universal.
В текущем сезоне 34-летний Кроос провел 41 матч, в которых забил 1 мяч и отдал 7 голевых передач. Контракт немца со сливочными рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро. Хавбек играет за «Реал» с июля 2014 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|31
|24
|6
|1
|67-20
|78
|
2
|Барселона
|31
|21
|7
|3
|62-34
|70
|
3
|Жирона
|31
|20
|5
|6
|63-39
|65
|
4
|Атлетико
|31
|19
|4
|8
|59-36
|61
|
5
|Атлетик
|31
|16
|9
|6
|51-29
|57
|
6
|Р. Сосьедад
|31
|13
|11
|7
|45-33
|50
|
7
|Валенсия
|31
|13
|8
|10
|34-32
|47
|
8
|Бетис
|31
|11
|12
|8
|38-37
|45
|
9
|Вильярреал
|31
|10
|9
|12
|49-54
|39
|
10
|Хетафе
|31
|9
|12
|10
|37-43
|39
|
11
|Осасуна
|31
|11
|6
|14
|36-44
|39
|
12
|Лас-Пальмас
|31
|10
|7
|14
|29-35
|37
|
13
|Севилья
|31
|8
|10
|13
|39-44
|34
|
14
|Алавес
|31
|8
|8
|15
|26-38
|32
|
15
|Мальорка
|31
|6
|13
|12
|25-36
|31
|
16
|Р. Вальекано
|31
|6
|13
|12
|25-38
|31
|
17
|Сельта
|31
|6
|10
|15
|33-46
|28
|
18
|Кадис
|31
|4
|13
|14
|21-41
|25
|
19
|Гранада
|31
|3
|8
|20
|32-60
|17
|
20
|Альмерия
|31
|1
|11
|19
|30-62
|14
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.04
|22:00
|
Атлетик – Гранада
|- : -
|20.04
|15:00
|
Сельта – Лас-Пальмас
|- : -
|20.04
|17:15
|
Р. Вальекано – Осасуна
|- : -
|20.04
|19:30
|
Валенсия – Бетис
|- : -
|20.04
|22:00
|
Жирона – Кадис
|- : -
|21.04
|15:00
|
Хетафе – Р. Сосьедад
|- : -
|21.04
|17:15
|
Альмерия – Вильярреал
|- : -
|21.04
|19:30
|
Алавес – Атлетико
|- : -
|21.04
|22:00
|
Реал – Барселона
|- : -
|22.04
|22:00
|
Севилья – Мальорка
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Довбик
Жирона
|17
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|23
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
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