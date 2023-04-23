Анчелотти — о Камавинга: «Это игрок с незаурядными качествами»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает об игре полузащитника Эдуардо Камавинга.
«Это игрок с незаурядными качествами. Он умеет играть на любой позиции, это особенный игрок. Он может играть и в полузащите, и в обороне», — цитирует Анчелотти Football Espana.
20-летний футболист в этом сезоне провел 30 матчей в ла лиге, отметившись 1 ассистом.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|29
|23
|4
|2
|53-9
|73
|
2
|Реал
|30
|20
|5
|5
|63-24
|65
|
3
|Атлетико
|29
|18
|6
|5
|47-21
|60
|
4
|Р. Сосьедад
|30
|16
|6
|8
|39-29
|54
|
5
|Бетис
|30
|14
|6
|10
|39-33
|48
|
6
|Вильярреал
|29
|14
|5
|10
|38-28
|47
|
7
|Атлетик
|30
|13
|7
|10
|42-30
|46
|
8
|Осасуна
|30
|11
|8
|11
|28-32
|41
|
9
|Р. Вальекано
|30
|10
|10
|10
|36-36
|40
|
10
|Жирона
|30
|10
|8
|12
|44-43
|38
|
11
|Мальорка
|29
|10
|7
|12
|26-30
|37
|
12
|Сельта
|30
|9
|9
|12
|36-42
|36
|
13
|Севилья
|29
|9
|8
|12
|35-44
|35
|
14
|Вальядолид
|30
|10
|5
|15
|26-48
|35
|
15
|Кадис
|30
|7
|11
|12
|23-42
|32
|
16
|Хетафе
|29
|7
|10
|12
|27-36
|31
|
17
|Альмерия
|30
|8
|6
|16
|36-52
|30
|
18
|Эспаньол
|30
|6
|10
|14
|35-49
|28
|
19
|Валенсия
|29
|7
|6
|16
|30-36
|27
|
20
|Эльче
|29
|2
|7
|20
|20-59
|13
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.04
|22:00
|
Эспаньол – Кадис
|0 : 0
|22.04
|15:00
|
Осасуна – Бетис
|3 : 2
|22.04
|17:15
|
Альмерия – Атлетик
|1 : 2
|22.04
|19:30
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|2 : 1
|22.04
|19:30
|
Вальядолид – Жирона
|1 : 0
|22.04
|22:00
|
Реал – Сельта
|2 : 0
|23.04
|15:00
|
Эльче – Валенсия
|- : -
|23.04
|17:15
|
Барселона – Атлетико
|- : -
|23.04
|19:30
|
Мальорка – Хетафе
|- : -
|23.04
|22:00
|
Севилья – Вильярреал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|17
|
|
Карим Бензема
Реал
|14
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|13
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|8
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|20
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|18
|3
|2
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|23
|2
|7
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