Анчелотти — о Камавинга: «Это игрок с незаурядными качествами»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что думает об игре полузащитника Эдуардо Камавинга.

«Это игрок с незаурядными качествами. Он умеет играть на любой позиции, это особенный игрок. Он может играть и в полузащите, и в обороне», — цитирует Анчелотти Football Espana.

20-летний футболист в этом сезоне провел 30 матчей в ла лиге, отметившись 1 ассистом.