Анчелотти: «Реал» способен побеждать и без Куртуа, Милитау, Карима и Вини»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Сельтой» (1:0) в 3-м туре чемпионаат Испании.

«Атакующая линия укомплектована. Результаты говорят об этом: без Карима и без Вини мы забили шесть голов. Это значит, что у нас есть ресурсы. Я думал о включении Брахима в стартовый состав, но предпочел сохранить баланс, чтобы избежать сюрпризов в конце. Мы способны побеждать без Куртуа, Милитау, Карима и Вини. Это означает, что план на игру работает хорошо.

Что касается исполнителя пенальти, я не знаю, что там произошло. Я сказал Вальверде, что бить должен Модрич, так как Винисиуса уже не было на поле. Они решили, что Родригу пробьет, потому что, наверное, Вальверде не успел передать мои слова про Модрича. Меня это немного разозлило, но, возможно, это недоразумение. Разберемся с этим в ближайшие дни.

Голы — не самое главное качество Беллингеам, но он преуспевает в этом. Он хорошо двигается без мяча, умен и оказывается в нужное время в нужном месте. У него есть много способностей, которые можно выделять», — цитирует пресс-служба клубa Анчелотти.

?

«Реал» закрепился на первой строчке в турнирной таблице, одержав третью победу подряд на старте сезона. «Сельта» идет на 16-м месте с 1 очком.