Анчелотти рассказал о серьезности травмы Винисиуса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Сельтой» (1:0) в 3-м туре чемпионаат Испании ответил на вопрос по поводу замену нападающего Винисиуса Жуниора.

«У нас нет планов подписывать новых игроков, мы можем забивать голы без Винисиуса, как мы это сделали сегодня. Вини не сыграет против «Хетафе», но травма выглядит не очень серьезной. Посмотрим, что у него будет в ближайшие часы, похоже, дискомфорт в мышцах ног. Он хотел продолжить игру, но мы не стали рисковать. Вини вернется после международного перерыва», — цитирует Football Espana Анчелотти.

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23-летний бразилец начал встречу с «Сельтой» в стартовом составе, но уже на 18-й минуте был заменен на Хоселу.