Участие Беллингема в матче «Реала» с «Валенсией» под вопросом

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем может пропустить матч 13-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Встреча пройдет 11 ноября в Мадриде.

По данным журналиста Марио Кортеханы, англичанин все еще чувствует дискомфорт в плече. В ближайшее время тренерский штаб оценит состояние игрока и примет решение по его участию в этой встрече.

В текущем сезоне 20-летний футболист забил 10 голов в 11 матчах чемпионата Испании.