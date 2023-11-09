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Сегодня, 15:59

Участие Беллингема в матче «Реала» с «Валенсией» под вопросом

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем может пропустить матч 13-го тура чемпионата Испании против «Валенсии». Встреча пройдет 11 ноября в Мадриде.

По данным журналиста Марио Кортеханы, англичанин все еще чувствует дискомфорт в плече. В ближайшее время тренерский штаб оценит состояние игрока и примет решение по его участию в этой встрече.

В текущем сезоне 20-летний футболист забил 10 голов в 11 матчах чемпионата Испании.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 12 10 1 1 29-15 31
2
 Реал 12 9 2 1 23-8 29
3
 Барселона 12 8 3 1 24-12 27
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Атлетик 12 6 3 3 21-14 21
6
 Бетис 12 5 5 2 16-15 20
7
 Р. Сосьедад 12 5 4 3 20-15 19
8
 Валенсия 12 5 3 4 15-13 18
9
 Р. Вальекано 12 4 6 2 14-15 18
10
 Лас-Пальмас 12 5 2 5 10-11 17
11
 Хетафе 12 3 6 3 14-16 15
12
 Осасуна 12 4 1 7 14-20 13
13
 Вильярреал 12 3 3 6 17-21 12
14
 Алавес 12 3 3 6 10-16 12
15
 Севилья 11 2 5 4 17-16 11
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 12 1 4 7 11-20 7
19
 Гранада 12 1 3 8 17-29 6
20
 Альмерия 12 0 3 9 14-32 3
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38 тур
10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 - : -
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 - : -
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 - : -
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 - : -
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 - : -
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 - : -
12.11 20:30
Севилья – Бетис
 - : -
12.11 23:00
Атлетико – Вильярреал
 - : -
29.11 23:00
Мальорка – Кадис
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 10
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 7
Жерар Морено

Жерар Морено

Вильярреал

 7
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 4
Лукас Робертоне

Лукас Робертоне

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 10 2 2
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 9 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 10 1 4
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