Анчелотти — о матче с «Эспаньолом»: «Мы заслужили поражение»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Эспаньола» (1:2) в матче 8-го тура чемпионата Испании.
«Мы играли плохо, сказать особо нечего. Мы начали матч с планом, но не могли сохранять спокойствие и следовать ему. После гола было много неразберихи.
Это была худшая игра «Реала». Теперь у нас перерыв, и нам нужно подумать и посмотреть, почему отношение команды изменилось за неделю.
Мы заслужили поражение. Реагировали с опозданием. Переживаем, потому что не привыкли проигрывать два матча подряд", — цитирует тренера Marca.
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