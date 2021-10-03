Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Эспаньола» (1:2) в матче 8-го тура чемпионата Испании.

«Мы играли плохо, сказать особо нечего. Мы начали матч с планом, но не могли сохранять спокойствие и следовать ему. После гола было много неразберихи.

Это была худшая игра «Реала». Теперь у нас перерыв, и нам нужно подумать и посмотреть, почему отношение команды изменилось за неделю.

Мы заслужили поражение. Реагировали с опозданием. Переживаем, потому что не привыкли проигрывать два матча подряд", — цитирует тренера Marca.