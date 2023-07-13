Анчелотти доволен нынешним составом «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти доволен составом мадридского клуба.

По информации от журналиста Хосе Феликса Диаса, итальянца устраивают трансферы, которое уже произошли в команде.

«Реал» арендовал форварда Хоселу из «Эспаньола», также клуб приобрел игрока дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема и хавбека Арда Гюлер из турецкого «Фенербахче».

Старт нового сезона ла лиги запланирован на 11 августа.