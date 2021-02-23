Альваро Негредо назвал лучшего тренера в своей карьере

Экс-форвард «Реала» и «Севильи» Альваро Негредо, ныне выступающий за «Кадис», рассказал, кто был для него лучшим тренером в карьере.

«Я всегда говорил, что им был Унаи Эмери. Я работал с ним в «Альмерии», дебютировал при нем в Примере, а потом играл под его руководством в «Севилье». Мне нравится то, как он работает, живет футболом, как по-разному относится к каждому матчу. Видел подобное всего у нескольких тренеров. На мой взгляд, Эмери выжал из меня больше других», — цитирует Негредо Mundo Deportivo.

С лета 2020 года 49-летний специалист возглавляет «Вильярреал». После 24 туров ла лиги команда занимает 6-е место в турнирной таблице.