Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Каземиру: «Больше нервничаю, когда играю в Counter-Strike, чем когда выхожу на поле «Бернабеу»

18:10
Каземиру. Фото AFP
Каземиру. Фото AFP
Теги:

Полузащитник «Реала» Каземиру заявил, что не нервничает перед домашними матчами мадридского клуба.

«Я больше нервничаю, когда играю в Counter-Strike, чем когда выхожу на поле «Бернабеу», — цитирует бразильца ESPN.

Полузащитник «Реала» 19 февраля получил награду Trofeo EFE как лучшему латиноамериканскому игроку в испанском футболе в 2020 году. Победитель награды определяется на основе оценок спортивных редакторов агентства.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир