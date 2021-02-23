Каземиру: «Больше нервничаю, когда играю в Counter-Strike, чем когда выхожу на поле «Бернабеу»

Полузащитник «Реала» Каземиру заявил, что не нервничает перед домашними матчами мадридского клуба.

«Я больше нервничаю, когда играю в Counter-Strike, чем когда выхожу на поле «Бернабеу», — цитирует бразильца ESPN.

Полузащитник «Реала» 19 февраля получил награду Trofeo EFE как лучшему латиноамериканскому игроку в испанском футболе в 2020 году. Победитель награды определяется на основе оценок спортивных редакторов агентства.