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8 марта, 21:00

«Барселона» — «Мальорка»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

Трансляция игры «Барселона» — «Мальорка» на Окко начнется в 21.40
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Атлетико» Жоау Феликс.
Жоау Феликс.
Фото Reuters

«Барселона» на своем поле Олимпийского стадиона имени Льюиса Компаниса сыграет против «Мальорки» в матче 28-го тура чемпионата Испании 8 марта. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию встречи «Барселона» — «Мальорка» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Прямой эфир начнется в 21.40 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события игры 28-го тура ла лиги.

«Барселона» под руководством Хави набрала 58 очков, располагаясь на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании после 27 туров. «Мальорка» с 27 баллами находится на 14-м месте после 27 матчей в ла лиге.

В последний раз команды встречались 26 сентября 2023 года. Тогда «Мальорка» дома сыграла вничью с «Барселоной» (2:2) в 7-м туре примеры.

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Футбол
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 28 21 6 1 60-18 69
2
 Жирона 28 19 5 4 59-33 62
3
 Барселона 28 18 7 3 57-34 61
4
 Атлетико 28 17 4 7 54-31 55
5
 Атлетик 28 15 8 5 48-26 53
6
 Р. Сосьедад 29 12 10 7 42-31 46
7
 Бетис 28 10 12 6 34-31 42
8
 Валенсия 27 11 7 9 32-31 40
9
 Лас-Пальмас 28 10 7 11 29-31 37
10
 Осасуна 28 10 6 12 31-39 36
11
 Вильярреал 28 9 8 11 46-51 35
12
 Хетафе 28 8 11 9 36-42 35
13
 Алавес 28 8 8 12 26-33 32
14
 Севилья 28 6 10 12 35-42 28
15
 Мальорка 28 5 12 11 24-35 27
16
 Р. Вальекано 28 5 11 12 23-38 26
17
 Сельта 28 5 9 14 30-43 24
18
 Кадис 29 3 13 13 20-40 22
19
 Гранада 27 2 8 17 30-57 14
20
 Альмерия 28 0 10 18 27-57 10
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15.03 23:00
Р. Сосьедад – Кадис
 2 : 0
16.03 16:00
Мальорка – Гранада
 - : -
16.03 18:15
Осасуна – Реал
 - : -
16.03 20:30
Хетафе – Жирона
 - : -
16.03 23:00
Атлетик – Алавес
 - : -
17.03 16:00
Севилья – Сельта
 - : -
17.03 18:15
Лас-Пальмас – Альмерия
 - : -
17.03 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
17.03 20:30
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
17.03 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
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Борха Майораль

Хетафе

 15
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 14
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Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 7
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 22 2 4
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 20 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 14 1 3
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