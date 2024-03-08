Трансляция игры «Барселона» — «Мальорка» на Окко начнется в 21.40

«Барселона» на своем поле Олимпийского стадиона имени Льюиса Компаниса сыграет против «Мальорки» в матче 28-го тура чемпионата Испании 8 марта. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию встречи «Барселона» — «Мальорка» можно по подписке в онлайн-сервисе «Окко Спорт». Прямой эфир начнется в 21.40 мск. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события игры 28-го тура ла лиги.

«Барселона» под руководством Хави набрала 58 очков, располагаясь на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании после 27 туров. «Мальорка» с 27 баллами находится на 14-м месте после 27 матчей в ла лиге.

В последний раз команды встречались 26 сентября 2023 года. Тогда «Мальорка» дома сыграла вничью с «Барселоной» (2:2) в 7-м туре примеры.

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