Альба: «У меня есть этот сезон и следующий в «Барселоне», а что будет дальше — посмотрим»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба рассказал о своем будущем в каталонской команде.

«Я хорошо себя чувствую, но понятно, что мне осталось немного в футболе. «Барселона» — топовый клуб, но у меня впереди еще много лет карьеры. У меня есть этот сезон и следующий в «Барселоне», а что будет дальше — посмотрим. Я играл с Хоакином в «Валенсии», а он все еще продолжает в 40 лет. Износ не только на физическом уровне, но и на умственном, но пока мое тело не скажет «хватит», я буду продолжать. Непросто расставаться с тем, чему вы посвятили всю свою жизнь», — приводит слова Альбы Sport.

Ранее сообщалось, что каталонская команда должна футболисту 38 миллионов евро из-за задержек заработной платы.

Испанский защитник выступает за «Барселону» с лета 2012 года, его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2024 года.

В текущем сезоне 34-летний Альба сыграл за сине-гранатовых в 22 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 5 миллионов евро.