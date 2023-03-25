Глава ла лиги: «Надеюсь Месси вернется в «Барсу», но мы не будем менять правила ради него»

Президент ла лиги Хавьер Тебас высказался о будущем форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Будущее Месси? Я могу говорить о «Барселоне» и о «ПСЖ». В «Барселону» с учетом их текущего финансового положения он вернуться не сможет, если только не снизит свою зарплату, что было бы странно, и в «ПСЖ» он остаться не может по той же причине. Единственные, кто могут что-то сделать для прихода Месси, — это руководители «Барселоны». Я надеюсь, что он вернется и завершит карьеру в «Барселоне», но это не зависит от нас, мы не собираемся менять правила, ради того, чтобы Месси мог прийти», — приводит слова Тебаса Marca.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

Месси сыграл за «ПСЖ» в текущем сезоне 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.