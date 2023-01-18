«Севилья» обыграла «Алавес» и вышла в 1/4 финала Кубка Испании

«Севилья» выиграла у «Алавеса» в матче 1/8 финала Кубка Испании — 1:0. Игра прошла на стадионе «Мендисорротца» в Витория-Гастейс.

Единственный гол на 48-й минуте встречи забил полузащитник Иван Ракитич. Ассистировал ему защитник Хесус Навас.

Соперник «Севильи» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки.