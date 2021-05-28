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Защитник «Севильи» Кунде заявил, что может покинуть команду летом

20:31
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Защитник «Севильи» Жюль Кунде сообщил, что может покинуть команду этим летом.

«Что касается моего будущего, это правда, что летом мне, возможно, придется сменить клуб. Но я пока еще ничего не решил. Моя цель — перейти в великий клуб когда-нибудь. Я хочу прогрессировать и выигрывать трофеи. Хочу начинать сезон каждый год с цели — выиграть определенный трофей. Возможно, мне придется сменить команду, но на данный момент ничего не решено», - приводит слова защитника Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что «Реал» ведет переговоры о трансфере Кунде. Действующий контракт с «Севильей» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 60 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 22-летний француз провел 34 матча в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.mundodeportivo.com/futbol/sevilla/20210528/493954784399/alerta-kounde-puede-que-este-verano-cambie-de-club.html

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