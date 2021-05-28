Защитник «Севильи» Кунде заявил, что может покинуть команду летом

Защитник «Севильи» Жюль Кунде сообщил, что может покинуть команду этим летом.

«Что касается моего будущего, это правда, что летом мне, возможно, придется сменить клуб. Но я пока еще ничего не решил. Моя цель — перейти в великий клуб когда-нибудь. Я хочу прогрессировать и выигрывать трофеи. Хочу начинать сезон каждый год с цели — выиграть определенный трофей. Возможно, мне придется сменить команду, но на данный момент ничего не решено», - приводит слова защитника Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что «Реал» ведет переговоры о трансфере Кунде. Действующий контракт с «Севильей» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 60 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 22-летний француз провел 34 матча в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.