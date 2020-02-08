Агент Бэйла: «Гарет хотел сделать китайский футбол великим»

Агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт рассказал о планах своего клиента на будущее и его отношении к Китаю.

— У него было предложение, от которого невозможно было отказаться, но «Реал Мадрид» не продал его, — цитирует Барнетта AS. — Китайский клуб заплатил бы мадридцам столько, сколько бы они захотели. Гарет хотел сделать китайский футбол великим. У него было свое видение, как этого можно было достичь. Он выиграл все, что было возможно, и сделал это не раз. Он мог создать абсолютно новую лигу, и он стал бы первым футболистом такого уровня, играющем в Китае.

Но этого не случилось. Деньги, конечно, тоже имеют значение. Гарет стал бы самым высокооплачиваемым игроком на Земле. Сейчас он не заинтересован в переходе куда-либо. Просто Китай был совершенно иным вариантом. Но он играет за «Реал Мадрид» и не продается. Клуб всегда очень уважал его, президент Флорентино Перес всегда был фанатом Бэйла и также проявлял к нему потрясающее уважение.

Напомним, в июле ходили слухи о переходе 30-летнего валлийца в «Цзянсу Сунин». Его агенты договорились на 3-летний контракт и зарплату в 22 миллионов фунтов в год. Но трансфер был заблокирован Флорентино Пересом.

Контракт нападающего с мадридским клубом заключен до 2022 года. В сезоне-2019/20 на счету футболиста — 3 гола и 2 результативных передачи в 15 матчах за «Реал». Портал Transfermarkt.com оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.