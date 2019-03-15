Агент Бэйла: "Если Гарету дать играть в его футбол, он выйдет на уровень Роналду"

Агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт рассказал о положении своего клиента в мадридском клубе. По его словам, валлиец еще не раскрыл весь свой потенциал.

– Бэйл хотел бы остаться в "Реале" до конца карьеры. Посмотрим, получится ли это, – сказал в эфире ВВС Барнетт. – Это нужно обсудить с Зиданом. У Гарета нет конфликта с тренером. Их взгляды на игру немного расходились. Если Бэйлу позволять играть в его футбол и не менять несколько матчей подряд, он может выйти на уровень Криштиану Роналду. У него большой потенциал.

Слухи в прессе не волнуют Бэйла. Он уверен в себе. Недовольство фанатов тоже его не касается, поскольку он не знает, что еще может сделать. Можете посмотреть на его статистику и успехи.

Что касается разговоров о том, будто он не компанейский и не поддерживает общение с одноклубниками, то это странные вещи. Его обвиняют, что он не гулял с ними до часу ночи. Это ужасно, конечно. И испанская пресса набрасывается. Представьте, что писали бы в Англии, узнав, что футболист гуляет до часу. У Бэйла есть режим и он ему следует. Он открыт ко всем и дружелюбен. В Мадриде ему все нравится, а прессу он не читает, поэтому она зря заводится. А вот я не понимаю журналистов, которые не прекращают его критиковать.