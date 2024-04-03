Бразилец пока лечится, но вокруг него много слухов.

Саудовцы устроили трансферный бум летом 2023 года, потратив сотни миллионов евро на ярчайших футболистов современности. Ожидаемо не все из них довольны специфическим чемпионатом, а некоторые, вроде Джордана Хендерсона, уже покинули страну. По слухам, нынешнее положение не устраивает Карима Бензема и Роберто Фирмино; но есть в списках разочаровавшихся и неожиданное имя — Неймар.

Зарплата — сумасшедшая , но матчей минимум

«Аль-Хиляль» не пожалел денег на Неймара. «ПСЖ» за бразильца получил 90 миллионов евро — это рекорд как для саудовской лиги (там больше предпочитали брать свободных агентов), так и для парижан. Футболисту насыпали то ли 150 (по данным инсайдера Фабрицио Романо), то ли 200 (Sky Sports) миллионов евро за сезон при контракте на два года.

Такая зарплата сделала Неймара одним из самых высокооплачиваемых футболистов лиги, и он некоторое время играл на все деньги — в трех турах чемпионата отдал две голевые передачи, добавив гол в двух матчах местной ЛЧ. Но в октябре 2023-го бразилец порвал «кресты» и травмировал мениск. Прогноз был самым неблагоприятным (и таким и остается) — форвард вернется не раньше начала следующего сезона.

Итак, у Неймара контракт на два сезона и бешеная зарплата, но минимум один сезон он пропустит. Для клуба это провал и огромные финансовые потери, и в январе даже появилась информация, что с бразильцем расторгли контракт. Однако Романо быстро все опроверг, заявив, что контракт действует, зарплату форварду платят, его просто исключили из состава на сезон ради соблюдения лимита на легионеров (максимум восемь в заявке).

Казалось бы, Неймару надо сидеть тихо — половину контракта он пролежит в лазарете, но получит все свои сотни миллионов. В такой ситуации, кажется, надо думать о том, как провести второй сезон на невероятном уровне, чтобы компенсировать 10 пропущенных месяцев. Но нет — Неймар, похоже, думает о другом.

Фото Reuters

За неделю слухи отправили Неймара в три клуба

Долгое время о возможных вариантах для бразильца ничего не было слышно, но в марте вдруг один за другим появились слухи. Например, испанский Sport сообщил, что Неймар попросил «Аль-Хиляль» на будущий год отправить его в аренду в «Барселону». Никаких подтверждений этому не нашлось, и некоторое время спустя сам же Sport сообщил, что такая сделка невозможна — у «Барселоны» нет денег. Звучит правдоподобно.

Второй слух был спровоцирован намеренно. В конце марта Неймар на неделю прилетел в Майами, у футболиста была насыщенная культурная программа. Бразилец сходил на баскетбол, на теннис и даже на бейсбол. А среди недели встретился с Дэвидом Бекхэмом. Разумеется, сразу начались разговоры о возрождении легендарного трио из «Барселоны» Месси — Суарес — Неймар (MSN). Бекс, он же президент «Интер Майами», обрубил их на следующее утро после встречи, выложив фотографию с Неймаром с подписью: «Добро пожаловать в Майами, мой друг (только для ужина)».

Даже если бы Бекхэм захотел, он бы не смог подписать Неймара — платежная ведомость «Интера» уже трещит от звезд, клубу приходится продавать некоторых игроков. Воссоединение MSN Бекс просто не потянет — в МЛС суровое финансовое законодательство.

Самый, пожалуй, правдивый слух появился 1 апреля — Неймар посетил матч родного «Сантоса» в первой встрече финала Лиги Паулиста против «Палмейраса». «Рыбы» победили, а Неймар спустился в раздевалку и, по данным UOL, сообщил футболистам, что в 2025 году присоединится к команде.

Учитывая, что в феврале президент «Сантоса» Марсело Тейшейра с оптимизмом подтверждал факт переговоров, эта версия выглядит наиболее реалистичной. Вот что говорил функционер: «Разговор с Неймаром был очень быстрым, но быстрые разговоры всегда имеют хороший эффект. Чтобы вернуться и играть здесь, ему нужно хорошо восстановиться после травмы. Он продолжит свой путь в Саудовской Аравии, а затем приедет сюда».

Фото Global Look Press

Потянет ли «Сантос» возвращение Неймара ?

«Сантос» переживает не лучшие времена — клуб Пеле в прошлом году впервые в истории покинул элитный дивизион. По такому случаю фанаты устроили погром в городе и сожгли несколько машин. Неймар, кстати, в соцсетях поддержал команду: «Сантос» есть «Сантос». Мы еще улыбнемся».

Но даже в лучшие времена у «Сантоса», разумеется, не было бы никаких шансов потянуть контракт Неймара на рыночных условиях. Бразилец с момента перехода в «Барселону» всегда зарабатывал космические деньги. Сейчас стоимость состава «Сантоса», по данным Тransfermarkt, составляет 39 миллионов евро. Стоимость Неймара — 45.

Можно пойти дальше: согласно отчету консалтинговой компании BDO, в 2017 году рыночная стоимость «Сантоса» со всеми командами, тренировочными центрами и соцсетями составляла около 73 миллионов евро. Даже если допустить, что сейчас сумма выросла до 100 миллионов (что не факт), Неймар может позволить себе свой собственный «Сантос», просто находясь в лазарете в «Аль-Хиляле».

Что в итоге решит Неймар — неизвестно, да и далеко еще до финального решения. Ему еще примерно полгода нужно лечиться (врачи отказываются форсировать подготовку), потом будет целый сезон в «Аль-Хиляле». А там, может, бразилец и освоится в Саудовской Аравии.