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Роналду из-за вирусной инфекции не сыграет в первом матче азиатской Лиги чемпионов

Руслан Минаев
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сможет помочь своему клубу в первом матче группового турнира азиатской Лиги чемпионов.

По информации пресс-служба саудовского клуба, у португальца выявлена вирусная инфекция. Форвард почувствовал недомогание в воскресенье, 15 сентября.

«Врач команды подтвердил, что ему нужен отдых и стоит остаться дома. Он не отправится с командой в Ирак. Мы желаем нашему капитану скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении клуба в соцсети X.

16 сентября «Аль-Наср» сыграет на выезде с «Аль-Шорта» в первом туре группы «Запад». Матч пройдет в городе Кербела.

Роналду в этом сезоне провел за «Аль-Наср» 5 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативных паса.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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