Роналду обратился к уволенному из «Аль-Насра» Каштру

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в своих соцсетях отреагировал на отставку главного тренера команды Луиша Каштру.

«Спасибо за все, тренер», — написал Роналду на английском и португальском языках.

Каштру возглавлял «Аль-Наср» с лета 2023 года. Под руководством 63-летнего португальца команда из Саудовской Аравии провела 54 матча во всех турнирах, одержав 36 побед, девять раз сыграв вничью и девять раз потерпев поражение. Он привел «Аль-Наср» к победе в клубном Кубке арабских чемпионов.

Ранее Каштру работал в «Ботафого», «Аль-Духаиле», «Витории», «Порту» и других командах.