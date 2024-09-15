«Аль-Иттихад» со счетом 7:1 разгромил «Аль-Вахду», Бензема оформил хет-трик

«Аль-Иттихад» на своем поле разгромил «Аль-Вахду» в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии — 7:1.

Хет-трик оформил Карим Бензема. Француз отличился на 2-й, 47-й и 89-й минутах. Еще по голу забили Уссем Ауар (13-я минута), Фабиньо (45+4-я), Фаваз аль-Сакур (55-я) и Салех аль-Шехри (87-я).

«Аль-Иттихад» (9 очков) лидирует в чемпионате Саудовской Аравии после трех туров, опережая «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттифак» по дополнительным показателям.