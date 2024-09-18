Пиоли готов возглавить «Аль-Наср»

Итальянский специалист Стефано Пиоли может продолжить работу в Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 58-летний итальянец готов возглавить «Аль-Наср». Контракт будет рассчитан до лета 2026 года с возможностью продления еще на сезон, зарплата составит около 8 миллионов евро.

Пиоли по окончании сезона-2023/24 покинул «Милан», который он возглавлял с 2019 года. Под его руководством красно-черные выиграли итальянскую серию А в сезоне-2021/22.