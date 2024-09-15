«Аль-Иттихад» и «Аль-Вахда» встретятся в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии в воскресенье, 15 сентября. Игра пройдет на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити», начало — в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа Okko Sport. Трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и доступна по платной подписке.

Ключевые события игры «Аль-Иттихад» — «Аль-Вахда» вы можете изучать в матч-центре на нашем сайте.

«Аль-Иттихад» стартовал в чемпионате Саудовской Аравии с двух побед — обыграл «Аль-Холуд» (1:0) и «Аль-Таавун» (2:1). У «Аль-Вахды» — ничья с «Эр-Риядом» (3:3) и победа над «Аль-Орубой» (2:1).

В сезоне-2023/24 «Аль-Иттихад» занял пятое место в чемпионате, а «Аль-Вахда» — 13-е.